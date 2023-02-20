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OSB’ler deprem bölgesi için ‘SeferBİR’ oldu

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin yaralarının sarılması için organize sanayi bölgeleri ‘SeferBİR’ oldu. OSBÜK’ün başlattığı ‘SeferBİR’lik projesi kapsamında depremden en çok etkilenen 23 OSB, Türkiye’nin dört bir yanındaki OSB’lerle kardeş oldu.

İş Dünyası 20.02.2023, 23:39
OSB’ler deprem bölgesi için ‘SeferBİR’ oldu

Türkiye’deki 389 organize sanayi bölgesinin (OSB) çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Ku­ruluşu (OSBÜK) depremden zarar gö­ren illerdeki üretim için ‘SeferBİR’lik adı altında yeni bir program başlattı. Program kapsamında depremden en fazla etkilenen 5 il; Adıyaman, Gazian­tep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malat­ya’daki 23 OSB; OSBÜK’ün yaptığı ça­lışmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile diğer OSB’lerle eşleştirildi.

Çalışma kapsamında depremden en fazla etkilenen 5 ildeki 23 OSB, kendi şehirlerindeki ihtiyaçları öncelikleri öncelikli olarak eşleştirildikleri OSB’lerle irtibat halinde gidermeye ça­lışacaklar.

Program kapsamında Bursa’daki OSB’ler de Adıyaman’daki OSB’lerle eşleştirildi. Bursa OSB, Nilüfer OSB, Demirtaş OSB, Hasanağa OSB, İnegöl OSB ve Uludağ OSB; Adıyaman OSB, Besni OSB, Adıyaman Gölbaşı OSB ve Adıyaman Kahta OSB ile 2’nci halka eş­leştirilen OSB’ler oldu. Adıyaman ilin­den sorumlu OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, Bursa’daki OSB’le­rin Adıyaman’daki gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik harekete geçtiği bilgisini verdi.

#OSB #deprem
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