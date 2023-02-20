OSB’ler deprem bölgesi için ‘SeferBİR’ oldu

Türkiye’deki 389 organize sanayi bölgesinin (OSB) çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Ku­ruluşu (OSBÜK) depremden zarar gö­ren illerdeki üretim için ‘SeferBİR’lik adı altında yeni bir program başlattı. Program kapsamında depremden en fazla etkilenen 5 il; Adıyaman, Gazian­tep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malat­ya’daki 23 OSB; OSBÜK’ün yaptığı ça­lışmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile diğer OSB’lerle eşleştirildi.

Çalışma kapsamında depremden en fazla etkilenen 5 ildeki 23 OSB, kendi şehirlerindeki ihtiyaçları öncelikleri öncelikli olarak eşleştirildikleri OSB’lerle irtibat halinde gidermeye ça­lışacaklar.

Program kapsamında Bursa’daki OSB’ler de Adıyaman’daki OSB’lerle eşleştirildi. Bursa OSB, Nilüfer OSB, Demirtaş OSB, Hasanağa OSB, İnegöl OSB ve Uludağ OSB; Adıyaman OSB, Besni OSB, Adıyaman Gölbaşı OSB ve Adıyaman Kahta OSB ile 2’nci halka eş­leştirilen OSB’ler oldu. Adıyaman ilin­den sorumlu OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, Bursa’daki OSB’le­rin Adıyaman’daki gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik harekete geçtiği bilgisini verdi.