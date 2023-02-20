OSB’ler deprem bölgesi için ‘SeferBİR’ oldu
Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin yaralarının sarılması için organize sanayi bölgeleri ‘SeferBİR’ oldu. OSBÜK’ün başlattığı ‘SeferBİR’lik projesi kapsamında depremden en çok etkilenen 23 OSB, Türkiye’nin dört bir yanındaki OSB’lerle kardeş oldu.
Türkiye’deki 389 organize sanayi bölgesinin (OSB) çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) depremden zarar gören illerdeki üretim için ‘SeferBİR’lik adı altında yeni bir program başlattı. Program kapsamında depremden en fazla etkilenen 5 il; Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki 23 OSB; OSBÜK’ün yaptığı çalışmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile diğer OSB’lerle eşleştirildi.
Çalışma kapsamında depremden en fazla etkilenen 5 ildeki 23 OSB, kendi şehirlerindeki ihtiyaçları öncelikleri öncelikli olarak eşleştirildikleri OSB’lerle irtibat halinde gidermeye çalışacaklar.
Program kapsamında Bursa’daki OSB’ler de Adıyaman’daki OSB’lerle eşleştirildi. Bursa OSB, Nilüfer OSB, Demirtaş OSB, Hasanağa OSB, İnegöl OSB ve Uludağ OSB; Adıyaman OSB, Besni OSB, Adıyaman Gölbaşı OSB ve Adıyaman Kahta OSB ile 2’nci halka eşleştirilen OSB’ler oldu. Adıyaman ilinden sorumlu OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, Bursa’daki OSB’lerin Adıyaman’daki gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik harekete geçtiği bilgisini verdi.