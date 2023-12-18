OİB’den mobilitede fark yaratan projelere 1 milyon TL ödül

Türk otomotiv endüstrisinin dünyada yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası olmasını sağlayacak yenilikçi projeleri sektöre kazandırmayı hedefleyen OİB, Türkiye’nin en önemli girişimcilik etkinliklerinden olan Big Bang Start-up Challenge’a 2015 yılından bu yana ödülleriyle destek veriyor.

Bu yıl OİB’in 1 milyon TL değerindeki ödüllerini OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Komite Başkanı Ömer Burhanoğlu, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Leon Kalma birlikte açıkladı.

Buna göre OİB ödüllerine Newky, Whysee, ZGN Otonom, SuTech Otonom ve Powea Akıllı Enerji Çözümleri projeleri layık görüldü.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Son 18 yılın 17’sinde iye ihracatının şampiyonu olan otomotiv endüstrimiz bu yıl yaklaşık 35 milyar dolar ihracat ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmaya hazırlanıyor” dedi. OİB Ödülleri : Newky 200 bin TL, Whyseye 200 bin TL, ZGN Otonom 200 bin TL SuTech Otonom 200 bin TL, Powea Akıllı Enerji Çözümleri 200 bin TL