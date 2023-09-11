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OİB, Almanya’daki IAA Mobility Summit 2023 Fuarı’na katıldı
İş Dünyası 11.09.2023, 17:01
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen IAA Mobility Summit 2023 Fuarı’na katılım sağladı. Birlikten yapılan açıklamaya göre, 4-8 Eylül’de Münih’te gerçekleştirilen fuarda 36 ülkeden 730 firma yer aldı. 6 holde 21 bin metrekare alanda düzenlenen fuara 7 Türk otomotiv firması da bireysel katılım sağladı.OİB adına fuara OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Şafak Ozan ve Leon Kalma iştirak etti.
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