OİB, Almanya’daki IAA Mobility Summit 2023 Fuarı’na katıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen IAA Mobility Summit 2023 Fuarı’na katılım sağladı. Birlikten yapılan açıklamaya göre, 4-8 Eylül’de Münih’te gerçekleştirilen fuarda 36 ülkeden 730 firma yer aldı. 6 holde 21 bin metrekare alanda düzenlenen fuara 7 Türk otomotiv firması da bireysel katılım sağladı.OİB adına fuara OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OİB Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Şafak Ozan ve Leon Kalma iştirak etti.