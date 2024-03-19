NOSAB’da sanayiciler tek vücut çalışıyor

Teknik Danışman, emekli Makine Kalıp Öğretmeni Sedat Sarı ve Teknik Danışman – Teknik Öğretmen Hakan Sönmez öncülüğünde NOSAB’da faaliyet gösteren ve talaşlı üretim yapan firmaların yetkililerini bir araya geldiği toplantı, NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda talaşlı üretim yapan firmalar ortak sorun ve çözüm yollarını konuşmalarını sağlamak amacıyla bir araya geldi. Sedat Sarı ve Hakan Sönmez, Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sunma yolunda firmaların birlikte hareket etmelerinin üretim ve ihracat yolunda öne çıkabilecek engelleri ortadan kaldıracağını belirtti.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez de, son yıllarda küresel çapta yaşanan resesyonun sanayicileri üretim yolunda zorladığını belirterek, “Düzenlenen bu toplantı, çok kıymetli. Hammadde tedariğinden, nitelikli çalışan teminine, olası krizlerde dayanışmaya kadar birçok alanda zorlukların üstesinden gelebilmek için birlikte hareket etmek çok önemli. Bu manada bu toplantıya öncülük eden öğretmenlerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Hep birlikte, her şartta ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.