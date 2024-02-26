NOSAB ‘Yeşil OSB’ çalışmalarında hız kesmiyor

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim için Yeşil OSB Sertifikasyonu programına başvuran NOSAB, sertifikaya sahip olmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında NOSAB Akademi tarafından düzenlenen “Yeşil Sanayi Uygulamaları ve Devlet Destekleri” eğitim programı, NOSAB İdari Hizmet Binası’nda yapıldı. Bölge firmaları, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında gereken düzenlemeleri ve devlet desteklerini içeren eğitime yoğun ilgi gösterdi.

Tam gün süren eğitim programında su yönetimi, su verimliliği ve sera gazı azaltımı konusunda bilgilendirmeyi Çevre Yüksek Mühendisi Elif Odabaş Hulisioğlu, enerji verimliliği konusunda sunumu ise Makine Mühendisi ve ISO 50001 Danışmanı Cemil Sevinç gerçekleştirdi. KOSGEB Bursa İl Müdürü Erkan Güngör, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir enerji konusunda KOBİ’lere verilen destekler hakkında bilgi verdi. Firma ziyaretleri de gerçekleştirdiklerini dile getiren Güngör, firmaların yatırım yapmadan önce desteklerle ilgili bilgi alması gerektiğini hatırlattı. Eğitim konuşmacıların ardından katılımcıların sorularıyla sona erdi.