NİLTİMDER kuruldu
Başta sanayi bölgelerindeki fabrikalar olmak üzere kurum ve kuruluşlara birçok alanda tedarik hizmeti sağlayan, 3 bine yakın firması ve yaklaşık 30 bin kişilik istihdamı ile büyük bir ekonomik potansiyeli barındıran Nilüfer Ticaret Merkezi’ndeki iş insanları NİLTİMDER çatısı altında buluştu.
Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği (NİLTİMDER), kuruluş sürecinin ardından ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Kurucu Başkanlığını Olgun Karabiber’in (Limadem Elektrik) yaptığı, Orkun Estik (Epot Mühendislik) ile Gencer Küçükoğlu’nun (Bursa Makina) Başkan Yardımcılığı, Serdar Bali’nin (Remes Hırdavat) Saymanlık, Özhan Ayaz’ın (Üstünay Elektrik) da Genel Sekreterlik görevini üstlendiği NİLTİMDER Yönetim Kurulunda, Yalçın Yaman (Avukat), Okan Cural (İdeal Motor Enerji Sistemleri), Ertuğrul Çelik (Befaş Mekatronik), Ersoy Filiz (Felko Elektromarket) ve Baki Canbaz (Innovatray Metal Elektrik) da üye olarak görev yapacak.