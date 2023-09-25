NİLTİMDER kuruldu

Başta sanayi bölgelerindeki fabrikalar olmak üzere ku­rum ve kuruluşlara birçok alanda tedarik hizmeti sağlayan, 3 bine yakın firması ve yaklaşık 30 bin kişilik istihdamı ile büyük bir eko­nomik potansiyeli barındıran Ni­lüfer Ticaret Merkezi’ndeki iş insanları NİLTİMDER çatısı altında buluştu.

Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği (NİLTİMDER), kuruluş süreci­nin ardından ilk Yönetim Kurulu top­lantısını gerçekleştirdi. Kurucu Başkan­lığını Olgun Karabiber’in (Limadem Elektrik) yaptığı, Orkun Estik (Epot Mü­hendislik) ile Gencer Küçükoğlu’nun (Bursa Makina) Başkan Yardımcılığı, Serdar Bali’nin (Remes Hırdavat) Say­manlık, Özhan Ayaz’ın (Üstünay Elek­trik) da Genel Sekreterlik görevini üst­lendiği NİLTİMDER Yönetim Kurulunda, Yalçın Yaman (Avukat), Okan Cural (İdeal Motor Enerji Sistem­leri), Ertuğrul Çelik (Befaş Mekatronik), Ersoy Filiz (Felko Elektromarket) ve Baki Canbaz (Innovatray Metal Elek­trik) da üye olarak görev yapacak.