MÜSİAD’ın gündemi Bursa turizmi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin Turizm Sektör Kurulu toplantısının konuğu Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer oldu.
MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde Bursa’nın turizm potansiyeli ve aldığı payın arttırılması ile turizmin geliştirilmesi için yapılabileceklerin masaya yatırıldığı toplantıda MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Abdülkerim Baştürk, MÜSİAD Bursa Turizm Sektör Kurulu Başkanı Ümit Gürel ve üyeleri ile Bursa’da turizm sektörünü temsil eden dernek ve STK’ların temsilcileri hazır bulundu. “Bursa’da turizm alternatifleri” konulu toplantıda açıklamalarda bulunan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, “Bursa’mızın gelişim ve dönüşümün de turizm sektörü için de eşsiz olanaklar sağladığı bilinmektedir. Son 15 - 20 yıldır gerek yatak kapasitesi gerekse tesis bakımından olağanüstü artışlar yaşandı. Buna rağmen turizm kentin gayri safi hasılasında istenilen yerde mi? Olmadığını biliyoruz. Ekonomisinde bir gelişim ve dönüşüm süreci geçiren Bur- sa’mızın turizmde de güçlü bir ivmeyi kazanası gerektiğine inanıyoruz” dedi.