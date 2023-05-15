MÜSİAD’ın gündemi Bursa turizmi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube­si’nin Turizm Sektör Kurulu toplantısı­nın konuğu Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer oldu.

MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipli­ğinde Bursa’nın turizm potansiyeli ve aldığı payın arttırılması ile turizmin ge­liştirilmesi için yapılabileceklerin ma­saya yatırıldığı toplantıda MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şeno­cak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Abdülke­rim Baştürk, MÜSİAD Bursa Turizm Sektör Kurulu Başkanı Ümit Gürel ve üyeleri ile Bursa’da turizm sektörünü temsil eden dernek ve STK’ların temsil­cileri hazır bulundu. “Bursa’da turizm alternatifleri” konulu toplantıda açıkla­malarda bulunan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, “Bursa’mı­zın gelişim ve dönüşümün de turizm sektörü için de eşsiz olanaklar sağla­dığı bilinmektedir. Son 15 - 20 yıldır gerek yatak kapasitesi gerekse tesis ba­kımından olağanüstü artışlar yaşandı. Buna rağmen turizm kentin gayri safi hasılasında istenilen yerde mi? Olma­dığını biliyoruz. Ekonomisinde bir geli­şim ve dönüşüm süreci geçiren Bur- sa’mızın turizmde de güçlü bir ivmeyi kazanası gerektiğine inanıyoruz” dedi.