MÜSİAD Bursa’da Şenocak dönemi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Baye­zid Salonu’nda gerçekleştirilen MÜSİAD Bursa Şubesi’nin 22. Olağan Genel Kurulu’nda; Bursa Valisi Yakup Canbolat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Bursa Millet­vekilleri Mustafa Esgin ile Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali­nur Aktaş, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, MÜSİAD şube başkan­ları, kamu kurumları temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda MÜSİAD üyesi hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Bursa Valisi Ya­kup Canbolat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyük­şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay, MÜSİ­AD’ın Türk iş dünyası içindeki önemine vurgu yaparak, Türkiye yüzyılında MÜ­SİAD’ın önemli rol oynayacağına vurgu yaptılar.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını ya­pan MÜSİAD Başkanı Nihat Alpay, baş­kanlığı döneminde yapılan çalışmaları özetledi.

Yapılan konuşmaların ardından Divan Heyeti oluşturuldu. Meh­met Burkay Divan Başkanlığına, Alaattin Dağlı Divan Başkan Yar­dımcılığına, Mustafa Çetin de di­van kâtipliğine seçildi.

Genel kurul maddelerinden sonra seçimlere geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Alparslan Şe­nocak, oy birliği ile MÜSİAD Bursa Şubesi’nin yeni başkanı oldu.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparsan Şenocak, “Değerlerimizden ve potansiyelimizden aldığımız ilham ve güçle ülkemizin ve Bursa’mızın yarınla­rını birlikte inşa etmek için MÜSİAD Bursa Şubesi olarak tüm gayretimizi or­taya koyacağız” dedi.

YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU

Yönetim Kurulu Asil: Alparslan Şe­nocak, İbrahim Güney, Halil Atalay, Os­man Yetim, Murat Eryağan, Mehmet Ka­leli, Hüseyin Kul, Cemalettin Can, Mehmet Demirci, Ahmet Berber, Halil Ib­rahim Biçer, Kamil Özkan, Abdul Muhsin Yaşar, İsmail Güler, Abdüssamed Kahra­man.

Yönetim Kurulu Yedek: Ümit Gürel, Özgür Kavaklı, Onat Ertoksöz, Yahya Ça­kın, Muhammed Faruk Çıbuk Mustafa Akdemir, Özer Düşünüklü, Fatih Yıldı­rım, Tayfun Kurdal, Yüksel Taşdemir, Halil İbrahim Özgeriş, Ekrem Özcan, Abd­ülkerim Demir, Fatih Aslan, Erol Bodur

Denetleme Kurulu Asil: Yakup Kayı­han, Abdülmelik Güler, Rıdvan Güler

Denetleme Kurulu Yedek: Erdem Bakan, Murat Toprak, Murat Kavak.