MÜSİAD Bursa’da Şenocak dönemi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜ¬SİAD) Bursa Şubesi’nin, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan 22’nci Olağan Genel Kurulu’nda Nihat Alpay başkanlık görevini Alparslan Şenocak’a devretti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu’nda gerçekleştirilen MÜSİAD Bursa Şubesi’nin 22. Olağan Genel Kurulu’nda; Bursa Valisi Yakup Canbolat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ile Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, MÜSİAD şube başkanları, kamu kurumları temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda MÜSİAD üyesi hazır bulundu.
Toplantıda konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay, MÜSİAD’ın Türk iş dünyası içindeki önemine vurgu yaparak, Türkiye yüzyılında MÜSİAD’ın önemli rol oynayacağına vurgu yaptılar.
Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Başkanı Nihat Alpay, başkanlığı döneminde yapılan çalışmaları özetledi.
Yapılan konuşmaların ardından Divan Heyeti oluşturuldu. Mehmet Burkay Divan Başkanlığına, Alaattin Dağlı Divan Başkan Yardımcılığına, Mustafa Çetin de divan kâtipliğine seçildi.
Genel kurul maddelerinden sonra seçimlere geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Alparslan Şenocak, oy birliği ile MÜSİAD Bursa Şubesi’nin yeni başkanı oldu.
MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparsan Şenocak, “Değerlerimizden ve potansiyelimizden aldığımız ilham ve güçle ülkemizin ve Bursa’mızın yarınlarını birlikte inşa etmek için MÜSİAD Bursa Şubesi olarak tüm gayretimizi ortaya koyacağız” dedi.
YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU
Yönetim Kurulu Asil: Alparslan Şenocak, İbrahim Güney, Halil Atalay, Osman Yetim, Murat Eryağan, Mehmet Kaleli, Hüseyin Kul, Cemalettin Can, Mehmet Demirci, Ahmet Berber, Halil Ibrahim Biçer, Kamil Özkan, Abdul Muhsin Yaşar, İsmail Güler, Abdüssamed Kahraman.
Yönetim Kurulu Yedek: Ümit Gürel, Özgür Kavaklı, Onat Ertoksöz, Yahya Çakın, Muhammed Faruk Çıbuk Mustafa Akdemir, Özer Düşünüklü, Fatih Yıldırım, Tayfun Kurdal, Yüksel Taşdemir, Halil İbrahim Özgeriş, Ekrem Özcan, Abdülkerim Demir, Fatih Aslan, Erol Bodur
Denetleme Kurulu Asil: Yakup Kayıhan, Abdülmelik Güler, Rıdvan Güler
Denetleme Kurulu Yedek: Erdem Bakan, Murat Toprak, Murat Kavak.
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