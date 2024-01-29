Muradiye Rotary Kulübü’nden meslek hizmet ödülü

Muradiye Rotary Kulübü’nün “Meslek Hizmet Ödülü” Oyak Renault geçmis dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu’ya Muradiye Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mecit BOYACI ve Guvernör Yardımcısı Mustafa Boğa tarafından verildi.

Muradiye Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mecit Boyacı, “Her Roteryen üyemizin hizmet idealini kendi kişisel iş ve toplum hayatına uygulanması ve böylece topluma örnek olması için kendisini ve çevresini teşvik eden projeler geliştiririz. Bu çerçevede Oyak Renault geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu’ya ülkemizi ve Bursa’mızı global şirketlerde yükselen bir trend ile başarı hikayeleri oluşturduğu için bu ödülün kendisine verdik”dedi.

İş hayatındaki başarıya giden yolları ve kariyer hayatından bilgiler veren Oyak Renault geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, elektrikli araçların geleceği, alternatif yakıt türleri, otomotiv sektörünün geleceğini, Türkiye, Avrupa, Çin ve dünya pazarı için oluşturulan stratejileri ile anlattı.