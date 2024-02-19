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MARSİFED’de Osman Akın dönemi
Marmara ve İç Anadolu İş Dünyası Federasyonu’nun (MARSİFED) 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, BUSİAD evinde yapıldı. Seçimli Genel Kurulda MARSİFED’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı, oy birliğiyle Osman Akın oldu. Yeni yönetimde şu isimler yer aldı:
İş Dünyası 19.02.2024, 19:47
Oya Eroğlu, Murat Kaya, Kenan Işık, Gürsel Durmuş, İdris Doğrul, Lale Yıldız, Faruk Korun, Şeyda Şençayır, Tolga Papatya, İsmail Süle, Erdinç Acar, Ulaş Entok, Meral Altuntaş, Mustafa Ekici, Sezal Sezer, Hüseyin Zümbülova, Fatih Aksoy, Duygu Yalnızoğlu, Abdurrahman Obut, Zuhal Aslı Saka, Batuhan Eldem.
TÜRKONFED delegeleri de; Osman Akın, Ramazan Kaya, Buğra Küçükkayalar, Kenan Işık, Murat Kaya, Oya Eroğlu, Gürsel Durmuş, Şeyda Şençayır, Faruk Korun, Tolga Papatya, Erdinç Acar, İdris Doğrul, Ulaş Entok, İsmail Sülek, Sezai Sezer, Abidin İzmirli, Fatih Aksoy ve Aydın Bandırma’dan oluştu.
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