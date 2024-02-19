Makineciler bir arada

Capri Endüstriyel Soğutma ve Mutfak Ekipmanları Genel Müdürü Mehmet Topak ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya MÜSİAD Bursa Şubesi Makine Sektör Kurulu Başkanı ve Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağ­lam katıldı. Toplantıda Bursa makine sektörünün mevcut durumu ele alınırken, Capri Endüstriyel Soğutma ve Mutfak Ekipmanları Genel Müdürü Mehmet Topak da, sektör kurulu üyelerine fabrikasını gezdirerek, üretimi hakkında bilgiler verdi.