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Makineciler bir arada
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Makine Sektör Kurulu, bir araya gelerek aylık sektör toplantısını gerçekleştirdi.
İş Dünyası 19.02.2024, 19:27
Capri Endüstriyel Soğutma ve Mutfak Ekipmanları Genel Müdürü Mehmet Topak ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya MÜSİAD Bursa Şubesi Makine Sektör Kurulu Başkanı ve Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam katıldı. Toplantıda Bursa makine sektörünün mevcut durumu ele alınırken, Capri Endüstriyel Soğutma ve Mutfak Ekipmanları Genel Müdürü Mehmet Topak da, sektör kurulu üyelerine fabrikasını gezdirerek, üretimi hakkında bilgiler verdi.
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