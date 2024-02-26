Makine Mühendisleri’nde Taşkınsel yeniden başkan oldu

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde yapılan Genel Kurul’da seçimlere Ahmet İhsan Taşkınsel’in Yönetim Kurulu Başkan Adayı olduğu ‘Çağdaş Mühendisler’in listesi, tekrar TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetimine seçildi.

Çağdaş Mühendisler Grubu’nun başarılı çalışmalarının karşılığını aldığını belirten Taşkınsel, “Ülkemiz, halkımız ve mesleğimiz için aklın, bilimin ve vicdanın sesi olma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube seçimlerine katılan tüm meslektaşlarımıza, demokrasiye, ülkemize, mesleğimize ve meslek odamıza sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum, hepinizi yürekten kutluyorum. Seçimler tek liste olarak girmenin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak yeni dönemi birlikte öreceğiz” dedi.

Yönetim Kurulu’ndaki isimler

Çağdaş Mühendisler Grubu’nun MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ahmet İhsan Taşkınsel, Murat Korkut, Nuray Yılmaz Gültekin, Tuna Ezim, Erkut Yavuz, Yasemin Yeşil, Serpil Güzel.