Lojistik Merkez ve Depolama Alanları’nda talep toplama süresi uzatıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), başta karayolu, demiryolu ve denizyolu gibi taşımacılık ağlarıyla entegre, depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunmak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı Lojistik Merkezler ve Depolama Alanları projesinde talep toplama süresi uzatıldı. BTSO’dan yapılan duyuruda, “Bu kapsamda firmalarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun modern yapıda Lojistik Merkez ve Depolama Alanları oluşturulması için başlattığımız talep toplama süreci üyelerimizin beklentileri doğrultusunda 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.