Korgavuş’tan öğrencilere tavsiyeler

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile organize edilen “Girişimcilik Buluşmaları” düzenlendi. BUİKAD Kurucu Başkanı ve Esperto Danışmanlık Ltd. Şti Kurucusu Selma Çetinkaya Türker’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş ve Umdasch Madosan Raf Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Saygın öğrencilerle girişimcilik yolunda tecrübe ve bilgilerini paylaştı.

İhracatın lokomotif sektörü otomo­tiv endüstrisinde, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlarla yoluna devam eden Ünver Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, öğrencilere Ünver Group'un 45 yıllık yolculuğunu, şirket yönetimi ve iş dünyasına ait şifreleri öğrencilerle paylaştı. Korgavuş'un şirket yönetimi ve iş dünyasıyla ilgili anlattıkları, öğrencilerin iş dünyasına dair bakış açılarını zenginleştirdi ve ilham verdi.