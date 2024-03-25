KOBİ OSB için alanlar hazır

Bursa’da üretimden istihdama her alanda şehre katma değer sağlayan projelere öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş, KOBİ temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Refik Özen ve Mustafa Yavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, KOBİ temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

İş dünyasında lokomotif şehir Bursa

Programda konuşan Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa’nın ihracatıyla bir dünya şehri olduğunu belirtti. Bursa ve Bursa gibi şehirlerde üretim yapan iş insanlarıyla birlikte başaracaklarının bilinci içerisinde Türkiye Yüzyılı hedefleri koyduklarını söyleyen Ala “Geçmişe baktığımızda söyleyeceğimiz onur duyacağımız çok şey var ama bizim gelecek için hedeflerimiz var, gelecek için hayallerimiz var. Türkiye'nin gelecek için koyduğu hedef cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye Yüz Yılı olarak tanımlanmış ve dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış, en müreffeh on ülkesi arasına girmek olan somutlaştırılmıştır. Biz siyaseten bu hedefi koyarken inanınız Bursa'da ve Bursa gibi şehirlerimizde iş yapan, üreten siz kardeşlerimizle birlikte bunu başaracağımızın şuuru içerisinde bu hedef koyduk” dedi. Dünya’da artık şehirlerin yarıştığının da altını çizen Efkan Ala, şöyle devam etti:

“Bursa ekonomisiyle de bir dünya şehri. Burada yaşayan insanlarımızın vizyonuyla, yüz altmıştan fazla ülkeye ihracat yapanların vizyonuyla bir dünya şehri. Rakamlar birçok dünya ülkesinin ihracatından daha fazla ama yetmez. Onun için Türkiye'ye yetecek olanı yakalamak için emin adımlarla yola devam etmek hepimizin boynunun borcudur. Öyle bir döneme geldik ki, şehirler de birbirleriyle hiç durmadan bir rekabet içerisinde. Rekabet içerisindeki şehirler dünyasında bizim lokomotif şehirlerimizin başında da işte Bursa geliyor. Büyükşehir Belediyesiyle, siyasetçilerimizle, iş insanlarımızla iş birliğiyle, el birliğiyle vizyonel projeleri burada gerçekleştirmeliyiz ve Türkiye'yi Bursa'yla birlikte hedeflerine taşımalıyız.”

Üç farklı noktada lojistik merkezleri

Yeni dönem projelerini iş insanlarına anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin üç farklı noktasında lojistik merkezleri oluşturacaklarını söyledi. Sanayi bölgelerinin gelişimiyle ihracatın da artacağına dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bursa sanayisi çok daha fazla ön planda olan bir şehir. Dolayısıyla lojistik merkezler bizim önemsediğimiz ve öncelikli konularımızdan bir tanesi. Bursa, 17 milyar dolar ihracat yapan, önemli markaları bağrında barındıran bir şehir. Özellikle TEKNOSAB’la ve onun gelişim alanıyla birlikte sanayi potansiyelimizde ihracatımız daha da artacak. Lojistik merkezler kaçınılmaz bir gerçek. O yüzden de şehrin kuzeyinde, doğusunda ve batısında üç tane lojistik merkezi oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Şehir içindeki düzensiz işletmeleri taşınacak

Şehir içinde kalan düzensiz işletmelerin KOBİ Organize Sanayi Bölgesi’nde toplanacağını da belirten Alinur Aktaş “KOBİ OSB için daha önceden talep toplanarak bir süreç belirlenmiş. Dört bin dönümlük alana ve ilave olarak da iki bin beş yüz dönümlük alan daha katılıyor üzerine. Biz şehrin hem doğusunda hem de batısında olmak üzere iki tane KOBİ OSB alanı planlayacağız. Kim nerede yer alacak bunun tamamını Ticaret ve Sanayi Odası'nın KOBİ Konseyi belirleyecek. Bu noktadaki alanlarımız hazır. Herhangi bir tartışmaya mahal vermemek adına özellikle yapacağımız protokol çerçevesinde hemen akabinde hareket etmeye başlayacağımızı ifade ediyorum. Maalesef şehir içinde kalan ve şehir içinde sıkıntılara sebep olan hava kirliliğine, trafiğe farklı konulara sebep olan büyümek isteyen o işletmelerin şehir dışında yer almasıyla oluşturulacak KOBİ OSB dönüşümü de bizim öncelikli konularımızdan birtanesi” diye konuştu.

Burkay: Üretim, istihdam ve ihracatı artırırlar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bizim de hareket noktamız, firmalarımızın başarılarını sürdürülebilir kılarken, yerel yönetimlerimizle birlikte Bursa’mızın geleceğe güvenle bakan ve daha da yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamak. KOBİ OSB projesi, firmalarımızın talepleri ve Bursa’mızın ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktı. BTSO KOBİ konseyimizin çalışmalarıyla şekillenen projemiz, bugün Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Bursa’mızın geleceği için dönüm noktası olarak gördüğüm stratejik bir hamleye dönüştü. Mevcut üretim alanlarında bile kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan KOBİ’lerimiz, planlı, yeni sanayi alanlarında ihracat, istihdam ve toplam iş hacimlerini ciddi ölçüde artıracaktır” dedi.