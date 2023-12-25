Kestel ile Barakfakih OSB ve BUÜ arasında ortak protokol

Sanayileşmenin en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Bursa’da üniversite-sanayi işbirliği konusunda kalıcı adımlar atılıyor. BUÜ, staj ve uygulamalı dersler için Kestel Organize Sanayi Bölgesi ve Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinden destek alacak.

Kestel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl, yapılan anlaşmanın kendileri açısından son derece faydalı olacağını belirtti. Hısımcıl, protokolün taraflara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. İş dünyası temsilcileri olarak yoğun bir tempoda üretmeye ve katma değer sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Barakfakih Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, özellikle yetişmiş insan gücüne büyük ihtiyaç duyduklarını ve üniversite ile yapılan anlaşmanın çok değerli olduğunun altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Türkiye ve Bursa ekonomisine de beşeri sermaye anlamında ciddi bir katkı sağlamaktadır. Son derece donanımlı yetişen öğrencilerimiz sanayi, tarım ve genel hizmetler alanında aranılan eleman oluyor. Sanayicilerimizin desteği bizim için çok önemli” dedi.