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Kayapa OSB’den yılın ilk müteşebbis heyet toplantısı
İş Dünyası 31.01.2023, 00:14
Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nin (Kayapa OSB) 2023 yılının ilk Müteşebbis Heyet Toplantısı, Bursa Valisi Yakup Canbolat Başkanlığında Heykel Valilik Binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
2023’ün ilk toplantısında, heyet üyeleri ve Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy hazır bulundu. Toplantıda, 2022 yılı faaliyetleri gözden geçirilirken, gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak değerlendirildi.
Toplantıda, Kayapa OSB’nin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında fikir alışverişinde bulunularak, gündem maddeleri karara bağlandı.
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