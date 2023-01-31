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Kayapa OSB’den yılın ilk müteşebbis heyet toplantısı

İş Dünyası 31.01.2023, 00:14
Kayapa OSB’den yılın ilk müteşebbis heyet toplantısı

Kayapa Organize Sanayi Bölge­si’nin (Kayapa OSB) 2023 yılının ilk Müteşebbis Heyet Toplantısı, Bursa Valisi Yakup Canbolat Başkanlığında Heykel Valilik Binası toplantı salo­nunda gerçekleştirildi.

2023’ün ilk toplantısında, heyet üye­leri ve Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy hazır bulundu. Toplantıda, 2022 yılı faaliyetleri gözden geçirilirken, gele­cek dönemde gerçekleştirilmesi plan­lanan çalışmalar ele alınarak değerlendirildi.

Toplantıda, Kayapa OSB’nin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planla­dığı projeler hakkında fikir alışveri­şinde bulunularak, gündem maddeleri karara bağlandı.

#Kayapa OSB
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