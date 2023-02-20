Kalıcı konutlar için ilk adım TOBB’dan

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile 365 oda ve borsa başka­nının katılımıyla video konfe­rans aracılığıyla düzenlenen toplantıda TOBB’un deprem yar­dımları ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Toplantının ardından TOBB, depremzedelerin barınma ihti­yacına yönelik kalıcı konutlar inşa edilmesi konusunda ilk adımı attı.

TOBB’dan yapılan açıklamada, iş insanları, sektörel dernekler, iş dünyası kuruluşları, kadın ve genç girişimciler ile hayırsever­ler, konut kampanyasına destek olmaya çağrıldı.

Vatandaşlar da katılabilecek

Açıklamada, yardım kampan­yasına, bir bina ya da bir konut bedeli ile katılım sağlanacağı gibi vatandaşların kendi imkan­ları ölçüsünde bir tutarla da kat­kıda bulunabileceği kaydedildi.

Kampanyanın detayları ve nasıl katkı verileceğinin yakında açıklanacağı belirtilen açıkla­mada, “Bu büyük felaketin üste­sinden hep birlikte geleceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız, gün birlik olma günü.” ifadesi kullanıldı. Kampanyaya katılım detayları TOBB’un web sitesinde yayımlandı.