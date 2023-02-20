Kalıcı konutlar için ilk adım TOBB’dan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), iş dünyasının ve hayırseverlerin katılı¬mıyla deprem bölgesine kalıcı konut kampanyası başlatıyor.
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile 365 oda ve borsa başkanının katılımıyla video konferans aracılığıyla düzenlenen toplantıda TOBB’un deprem yardımları ve izlenecek yol haritası ele alındı.
Toplantının ardından TOBB, depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik kalıcı konutlar inşa edilmesi konusunda ilk adımı attı.
TOBB’dan yapılan açıklamada, iş insanları, sektörel dernekler, iş dünyası kuruluşları, kadın ve genç girişimciler ile hayırseverler, konut kampanyasına destek olmaya çağrıldı.
Vatandaşlar da katılabilecek
Açıklamada, yardım kampanyasına, bir bina ya da bir konut bedeli ile katılım sağlanacağı gibi vatandaşların kendi imkanları ölçüsünde bir tutarla da katkıda bulunabileceği kaydedildi.
Kampanyanın detayları ve nasıl katkı verileceğinin yakında açıklanacağı belirtilen açıklamada, “Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız, gün birlik olma günü.” ifadesi kullanıldı. Kampanyaya katılım detayları TOBB’un web sitesinde yayımlandı.