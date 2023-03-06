KalDer Bursa 25 yaşında
Mükemmellik kültürünün Bursa’da yaygınlaştırılması, ulusal düzeyde yürütülen çalışmalara Bursa’daki kuruluşların daha sık katılabilmeleri, kalite ve yönetim çalışmalarına destek verilmesi amacıyla 11 kurucunun girişimiyle 1998 yılında kurulan Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi, kuruluşundan itibaren Bursa’daki kuruluşlarla etkin çalışmalar sürdürüyor.
Kalite ve Başarı Sempozyumu, Bursa Kalite Ödülü, EFQM Modeli, Ulusal Kalite Hareketi, devlet okullarında kalite çalışmaları, uzmanlık grupları tarafından düzenlenen bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri, paneller, söyleşiler, eğitimler, sertifika programları, teknik geziler KalDer Bursa’nın düzenlediği başlıca çalışmalar arasında.
KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, “Ne mutlu ki çalışmalarımız kentin tüm dinamiklerini kapsayarak KalDer’i her geçen gün büyüttü. Bugün baktığımızda görüyoruz ki özel sektörde, kamuda, SİAD ve STK’larda saygın ve güvenilir bir yer edindik.
KalDer Bursa Şubesi’nin 25 yıllık yolculuğunda mükemmellik kültürünün yaygınlaşması için destek veren kurucu üyelerimize, geçmiş dönem yönetim kurullarımıza, her zaman yanımızda olan üyelerimize, gönüllülerimize ve geleceğe en büyük yatırımımız olan GençKalDerlilere teşekkür ediyor, birlikte nice yıllar diliyoruz” dedi.