KalDer Bursa 25 yaşında

Kalite ve Başarı Sempozyumu, Bursa Kalite Ödülü, EFQM Modeli, Ulusal Kalite Hareketi, devlet okullarında kalite çalış­maları, uzmanlık grupları tarafından dü­zenlenen bilinçlendirme ve bilgilen­dirme faaliyetleri, paneller, söyleşiler, eğitimler, sertifika programları, teknik geziler KalDer Bursa’nın düzenlediği baş­lıca çalışmalar arasında.

KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, “Ne mutlu ki çalış­malarımız kentin tüm dinamiklerini kap­sayarak KalDer’i her geçen gün büyüttü. Bugün baktığımızda görüyoruz ki özel sektörde, kamuda, SİAD ve STK’larda saygın ve güvenilir bir yer edindik.

KalDer Bursa Şu­besi’nin 25 yıllık yolculu­ğunda mükemmellik kültü­rünün yaygınlaşması için destek veren kurucu üyele­rimize, geçmiş dönem yö­netim kurullarımıza, her zaman yanı­mızda olan üyelerimize, gönüllülerimize ve geleceğe en büyük yatırımımız olan GençKalDerlilere te­şekkür ediyor, birlikte nice yıllar diliyoruz” dedi.