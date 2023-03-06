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KalDer Bursa 25 yaşında

Mükemmellik kültürünün Bursa’da yaygınlaştırılması, ulusal düzeyde yürütülen çalışmalara Bursa’daki kuruluşların daha sık katılabilmeleri, kalite ve yönetim çalışmalarına destek verilmesi amacıyla 11 kurucunun girişimiyle 1998 yılında kurulan Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi, kuruluşundan itibaren Bursa’daki kuruluşlarla etkin çalışmalar sürdürüyor.

İş Dünyası 06.03.2023, 23:37
KalDer Bursa 25 yaşında

Kalite ve Başarı Sempozyumu, Bursa Kalite Ödülü, EFQM Modeli, Ulusal Kalite Hareketi, devlet okullarında kalite çalış­maları, uzmanlık grupları tarafından dü­zenlenen bilinçlendirme ve bilgilen­dirme faaliyetleri, paneller, söyleşiler, eğitimler, sertifika programları, teknik geziler KalDer Bursa’nın düzenlediği baş­lıca çalışmalar arasında.

KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, “Ne mutlu ki çalış­malarımız kentin tüm dinamiklerini kap­sayarak KalDer’i her geçen gün büyüttü. Bugün baktığımızda görüyoruz ki özel sektörde, kamuda, SİAD ve STK’larda saygın ve güvenilir bir yer edindik.

KalDer Bursa Şu­besi’nin 25 yıllık yolculu­ğunda mükemmellik kültü­rünün yaygınlaşması için destek veren kurucu üyele­rimize, geçmiş dönem yö­netim kurullarımıza, her zaman yanı­mızda olan üyelerimize, gönüllülerimize ve geleceğe en büyük yatırımımız olan GençKalDerlilere te­şekkür ediyor, birlikte nice yıllar diliyoruz” dedi.

#KalDer Bursa
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