Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’ndan KalDer’e ziyaret

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir araya gelinen ve KalDer Evi’nde düzenlenen program, KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez'in konuşması ile başladı. Ardından KalDer Bursa Genel Sekreteri Aykan Kurkur, konuklara KalDer çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Kurkur, ‘Yönetim Kadının da Hakkıdır” Bildirgesi’ ile kadın erkek fırsat eşitliği ana teması çerçevesinde iş dünyasını buluşturan çalışmalarını anlattı. Programın ikinci bölümünde Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ile UN Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu bir söyleşi gerçekleştirildi. Program, katılımcılarla KalDer Kalite Parkı’nda çekilen toplu fotoğraf ile tamamlandı.