Kadın gücü, Türkiye’nin gücü demek

2022 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Raporu’na göre şu anda cinsiyet eşitliği endeksinde Türkiye’nin 146 üye ülke arasında 129. sırada yer aldığını belirten Ülfet Öztürk, “Türkiye’de iş gücüne katılan kadın sayısı yüzde 32 civarında. Kadın yönetici oranımız ise yüzde 19 civarında. Kadınların iş gücüne katılımını arttırmak istiyoruz. Son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşuyoruz. Cop 28 İklim Zirvesi Dubai’de gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Cop 27’de 110 ülke liderinden yalnızca 7’si kadındı. Bu yılda 133 lider katıldı ancak bunun sadece yüzde 15’i kadındı. Burada bir cinsiyet eşitliğinden bahsediyorsak ve gerçek anlamda kadınların sorunlarını konuşacaksak bu 133 katılımcının yarısı kadın liderlerden oluşmalıydı” dedi.