İSO 500’de 10 TÜGİAD Bursa üyesi

Tofaş 59,8 milyar lirayla 10’uncu sırada, SÜTAŞ 70’inci, Beyçelik Ges­tamp Otomotiv 157’inci sırada yer aldı. Almaxtex 193’üncü, Yarış Ka­bin 230’uncu, Cosku­nöz 287’inci, Bupiliç 353’üncü, Küçükça­lık 374’üncü, Beyçe­lik Gestamp Şasi 398’inci ve son ola­rak Uludağ İçecek listenin 479’uncu sı­rada yer aldı. TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal, “Zorlu bir 2022 yılını geride bıraktık. Küresel ekonomide yaşanan enflasyon, enerji ve gıda sektörlerindeki geri­limlerin fiyatlara yansıması ve faiz kararlarıyla ekonomide belirsizlik­lerin ön plana çıktığı zorlu bir yıl oldu” dedi.