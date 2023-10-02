Son Dakika
İSO 500’de 10 TÜGİAD Bursa üyesi
İstanbul Sanayi Odası, (İSO) Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu 2022 listesinde TÜGİAD Bursa üyesi 10 kuruluş yerini aldı.
İş Dünyası 02.10.2023, 19:18
Tofaş 59,8 milyar lirayla 10’uncu sırada, SÜTAŞ 70’inci, Beyçelik Gestamp Otomotiv 157’inci sırada yer aldı. Almaxtex 193’üncü, Yarış Kabin 230’uncu, Coskunöz 287’inci, Bupiliç 353’üncü, Küçükçalık 374’üncü, Beyçelik Gestamp Şasi 398’inci ve son olarak Uludağ İçecek listenin 479’uncu sırada yer aldı. TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal, “Zorlu bir 2022 yılını geride bıraktık. Küresel ekonomide yaşanan enflasyon, enerji ve gıda sektörlerindeki gerilimlerin fiyatlara yansıması ve faiz kararlarıyla ekonomide belirsizliklerin ön plana çıktığı zorlu bir yıl oldu” dedi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1427'nci Sayı
Ekim 2023