banner6

banner34

Son Dakika

İSO 500’de 10 TÜGİAD Bursa üyesi

İstanbul Sanayi Odası, (İSO) Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu 2022 listesinde TÜGİAD Bursa üyesi 10 kuruluş yerini aldı.

İş Dünyası 02.10.2023, 19:18
İSO 500’de 10 TÜGİAD Bursa üyesi

Tofaş 59,8 milyar lirayla 10’uncu sırada, SÜTAŞ 70’inci, Beyçelik Ges­tamp Otomotiv 157’inci sırada yer aldı. Almaxtex 193’üncü, Yarış Ka­bin 230’uncu, Cosku­nöz 287’inci, Bupiliç 353’üncü, Küçükça­lık 374’üncü, Beyçe­lik Gestamp Şasi 398’inci ve son ola­rak Uludağ İçecek listenin 479’uncu sı­rada yer aldı. TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal, “Zorlu bir 2022 yılını geride bıraktık. Küresel ekonomide yaşanan enflasyon, enerji ve gıda sektörlerindeki geri­limlerin fiyatlara yansıması ve faiz kararlarıyla ekonomide belirsizlik­lerin ön plana çıktığı zorlu bir yıl oldu” dedi.

#TÜGİAD
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18