İş dünyası riskleri ve fırsatları konuştu

İş dünyasının önde gelen aracı kurumlarından biri olan İntegral Yatırım, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Marmara ve İş Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ile birlikte Bursa’da yeni bir “Ekonomi ve Finans Buluşmaları”na imza attı. Bursa iş dünyasından da çok sayıda kişinin katıldığı organizasyonda yatırımcılar için risk yönetiminde son dönemde öne çıkan başlıklar, gelecek dönemde iş dünyası için yatırım süreçlerindeki fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekildi.