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İş dünyası riskleri ve fırsatları konuştu
TÜRKONFED, MARSİFED ve İntegral Yatırım öncülüğünde düzenlenen ‘Ekonomi ve Finans Buluşmaları’nda yatırımda yeni alternatifler değerlendirilirken; mevcut ekonomik ortamda var olan riskler ve fırsatlar ele alındı.
İş Dünyası 22.01.2024, 20:47 23.01.2024, 00:26
İş dünyasının önde gelen aracı kurumlarından biri olan İntegral Yatırım, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Marmara ve İş Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ile birlikte Bursa’da yeni bir “Ekonomi ve Finans Buluşmaları”na imza attı. Bursa iş dünyasından da çok sayıda kişinin katıldığı organizasyonda yatırımcılar için risk yönetiminde son dönemde öne çıkan başlıklar, gelecek dönemde iş dünyası için yatırım süreçlerindeki fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekildi.
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