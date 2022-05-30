İnegöl firmaları “EXPO İNEGÖL” ile dijitalleşiyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, tüm sektörlerden bini aşkın firmanın katılım sağlayacağı “EXPO İNEGÖL’22” sanal fuarının 30 Mayıs ile 12 Haziran tarihleri arasında kapılarını tüm dünyaya açacağını belirtti. 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında dijitalde kapılarını tüm dünyaya açacak olan EXPO İNEGÖL Fuarı’nda 10 hol ve 67 salonda yer alan binden fazla firma ile bu firmalara ait 1 milyonu aşkın sayıdaki ürün tüm dünyaya sergilenecek.