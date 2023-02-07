İMSİAD’da Şeref Demir dönemi
İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İMSİAD) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı dernek merkezinde gerçekleştirildi. AK Parti Bursa Milletvekili ve İMSİAD Üyesi Atilla Ödünç’ün de katıldığı Genel Kurulda İMSİAD’ın yeni başkanı Şeref Demir olurken, 2023-2026 dönemi Yönetim Kurulu da belirlendi.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir’in Divan Başkanlığı ve Murat Evke, Ahmet Ziyaeddin Temizel ve Mümin Bostancı’nın da Divan Üyeliği yaptığı Genel Kurul toplantısının açılışında konuşan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, görev süresi boyunca İMSİAD’ın gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmaların ve hesapların oybirliğiyle ibra edildiği genel kurulda yapılan oylama sonucunda üç yıl boyunca görev yapacak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu üyeleri de yine oybirliği ile belirlendi.
Genel kurul sonucunda İMSİAD’ın 2023-2026 dönemi Yönetim Kurulu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Asil: Şeref Demir, Kemal Bilim, Orhan Çiçek, İdris Havuz, Muhammet Adiloğlu, Murat Ay, Bünyamin Kaya, Levent Kaçan, İbrahim Cem Oflaz, Sinan Sulu, Sait Zorlu