İMSİAD’da Şeref Demir dönemi

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir’in Divan Başkanlığı ve Murat Evke, Ahmet Ziyaeddin Te­mizel ve Mümin Bostancı’nın da Divan Üyeliği yaptığı Genel Kurul toplantısının açılışında konuşan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, görev süresi boyunca İM­SİAD’ın gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında açıklama­larda bulundu. Çalışmaların ve hesapların oybirliğiyle ibra edildiği genel kurulda yapılan oylama sonucunda üç yıl boyunca görev yapacak Yönetim Kurulu, Denet­leme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Ku­rulu üyeleri de yine oybirliği ile belirlendi.

Genel kurul sonucunda İMSİAD’ın 2023-2026 dö­nemi Yönetim Kurulu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil: Şeref Demir, Kemal Bilim, Orhan Çiçek, İdris Havuz, Muhammet Adiloğlu, Murat Ay, Bünyamin Kaya, Levent Kaçan, İbrahim Cem Oflaz, Sinan Sulu, Sait Zorlu