banner34

banner6

Son Dakika

İMSİAD’da Şeref Demir dönemi

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İMSİAD) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı dernek merkezinde gerçekleştirildi. AK Parti Bursa Milletvekili ve İMSİAD Üyesi Atilla Ödünç’ün de katıldığı Genel Kurulda İMSİAD’ın yeni başkanı Şeref Demir olurken, 2023-2026 dönemi Yönetim Kurulu da belirlendi.

İş Dünyası 07.02.2023, 00:16
İMSİAD’da Şeref Demir dönemi

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir’in Divan Başkanlığı ve Murat Evke, Ahmet Ziyaeddin Te­mizel ve Mümin Bostancı’nın da Divan Üyeliği yaptığı Genel Kurul toplantısının açılışında konuşan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, görev süresi boyunca İM­SİAD’ın gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında açıklama­larda bulundu. Çalışmaların ve hesapların oybirliğiyle ibra edildiği genel kurulda yapılan oylama sonucunda üç yıl boyunca görev yapacak Yönetim Kurulu, Denet­leme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Yüksek Danışma Ku­rulu üyeleri de yine oybirliği ile belirlendi.

Genel kurul sonucunda İMSİAD’ın 2023-2026 dö­nemi Yönetim Kurulu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil: Şeref Demir, Kemal Bilim, Orhan Çiçek, İdris Havuz, Muhammet Adiloğlu, Murat Ay, Bünyamin Kaya, Levent Kaçan, İbrahim Cem Oflaz, Sinan Sulu, Sait Zorlu

#İMSİAD
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18