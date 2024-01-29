IBIA’da Osman Güler yeniden başkan

IBIA’nın İstanbul, İzmir, Bursa ve Kayseri başta olmak üzere ülke genelinden iştirak eden üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA)’nin 2. genel kurul toplantısında kurucu Başkan Osman Güler güven tazeledi.

IBIA ve Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “9’u kurucu yönetim kurulu üyesi olmak üzere 22 üye ile çıktığımız yolda bugün büyük bir aile olduk ve üye sayımız 140 oldu. Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği olarak kurulduğumuz 2021 yılından bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde sektörümüzle ilgili önemli farkındalıklar oluşturduk” dedi.

IBIA’nın yeni yönetim kurulu üyeleri

Osman Güler, Mustafa Nebi Doğan, Ersin Koç, Engin Kalkan, A.U. Hakan Tanrıöven, Mustafa Taka, Zafer Baktır, Mustafa Kiper ve Erdoğan Aslan