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Holiday Inn Bursa City Centre başarısını perçinledi

Holiday Inn Bursa City Centre, tüm dünyadaki IHG otelleri arasında üst üste 4 yıldır “Elit Oteller” kategorisinde yer alarak kalite ve başarısını perçinledi.

İş Dünyası 15.01.2024, 19:45
Holiday Inn Bursa City Centre başarısını perçinledi

Yeşilova Holding çatısı altında yer alan Holiday Inn Bursa City Centre, başarılarla geçen 2023’ün ardından 2024’e yeni bir başarıyla giriş yaptı. Üyesi olduğu IHG Hotels & Resorts Grubu’nun tüm dünyadaki üye oteller arasında gerçekleştirdiği değerlendirmede, sadece misafir memnuniyeti oranı 90 ve üzeri olan otellerin layık görüldüğü “Elit Oteller” kategorisinde son dört yıldır üst üste yer almayı başaran Holiday Inn Bursa City Centre, böylelikle önemli bir başarının sahibi oldu.

#Holiday Inn Bursa City Centre #Yeşilova Holding
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