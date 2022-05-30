GİV Bursa’da toplandı

GİV Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde Çelik Palas Oteli’nde bir araya gelen girişimci işadamları, ‘Girişimcilik Ekosisteminde Yeni Gelişmeler Çalıştayı’ gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan GİV Genel Başkanı Mehmet Koç, ‘Girişimcilik Ekosisteminde Yeni Gelişmeler Çalıştayı’ ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koç, “Türkiye’de artık kaynak çok. Biz bunu toplumun bütün katmanlarına yaymaya çalışıyoruz. ‘Projesi olana mali kaynak bulunur, yeter ki işinizi yapacak projeniz olsun’ diyoruz” dedi.

Toplantının ev sahipliğini yapan GİV Bursa Şubesi Av. Yusuf Korkusuz da, “GİV Bursa şubesi olarak kuruluşumuzu yeni tamamladık. Bursa’ya değer katacak çalışmalar yapacağız. Biz de ekibimizle birlikte Bursa’ya ayrı bir vizyon kazandırmanın, Bursa’da yeni girişimci arkadaşlarımızın ortaya çıkmasının gayreti içinde olacağız” dedi.