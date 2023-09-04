GİFED Başkanı Oya Eroğlu oldu

BUİKAD öncülüğünde 16 Ağustos 2021 yılında kurulan Girişimci İş kadınları Federasyonu başkanlığına Oya Eroğlu seçildi. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Der­neği öncülüğünde, Anadolu’daki 8 iş kadınları derneği tarafından kurulan Girişimci İş Kadınları Federasyo­nu’nun başkanı, 2019-2023 yılları arasında BUİKAD başkanlığı gör­evinde bulunan Oya Eroğlu oldu. Eroğlu artık Anadolu’daki iş kadın­ları için çalışacak.