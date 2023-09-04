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GİFED Başkanı Oya Eroğlu oldu
İş Dünyası 04.09.2023, 20:47
BUİKAD öncülüğünde 16 Ağustos 2021 yılında kurulan Girişimci İş kadınları Federasyonu başkanlığına Oya Eroğlu seçildi. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği öncülüğünde, Anadolu’daki 8 iş kadınları derneği tarafından kurulan Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun başkanı, 2019-2023 yılları arasında BUİKAD başkanlığı görevinde bulunan Oya Eroğlu oldu. Eroğlu artık Anadolu’daki iş kadınları için çalışacak.
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