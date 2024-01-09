GESİAD’da bayrak değişimi

GESİAD’ın yeni Başkanı Tolga Papatya, “Bu gururu yaşarken, geleceği doğru kurgulayabilmek için tarihi ve geçmişi iyi bilmek gerektiğine inananlardanım. Bugünden itibaren ileriye bakmak ve gelecekteki nice 30’lu yılların misyonunu tasarlamak ve eylem planı olarak uygulamaya koymak zorundayız. ‘Birlikten kuvvet doğar’ sözünden yola çıkarak üyelerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Tüm çalışmalarımızda el ele vererek, hep birlikte bu fırtınalı dönemi atlatacağız. GESİAD’ın yeni döneminin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

GESİAD’ın 2024-2025 döneminde görev yapacak kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl: Tolga Papatya, Sedef Pamirol, Sudan Şahin, Bülent Çavdar, Egemen Kepir, Fatih Kutlucan, Göktuğ Konukoğulları, Melih Özgür, Ömer Abdullah Akarca, Ömer Savaş Karagöz, Recep İzmirli, Serdar Bali, Ufuk Erdoğan, Uğur Akın, Tangün Ocak

Yönetim Kurulu Yedek: İbrahim Nebil Yılmaz, Korhan Yılmaz, Lütfi Zafer Şahin, Yasemin Köroğlu, Sinan Alp, Cengiz Kaya, Yaşar Can Koyuncu, Pınar Bay, Bülent Uçar, Okan Sami Nahit