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Gemlik TSO’da yeni dönem

İş Dünyası 18.10.2022, 00:14
Gemlik TSO’da yeni dönem

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) seçimleri tamamlandı. Hasan Yıldı­rım ve Hasan Hamamoğlu’nun listelerinin yarıştığı seçimin sonucunda yeni Başkan Hamamoğlu oldu. GTSO seçimlerinde 27 üye oy kullandı. Mevcut Başkan Paşa Ağ­demir’in, Hasan Yıldırım adına çekilmesi­nin ardından, Hasan Yıldırım ve Hasan Hamamoğlu’nun listeleri yarıştı. 14 üyenin oyunu alan Hasan Hamamoğlu GTSO’nun yeni Başkanı oldu. Hamamoğlu’nun liste­sinde Hasan Kaşıkçı, Alpaslan Eker, Fatih Ayvaz, Nihat Balkan, Mehmet Akın ve Er­kan Kavlak yer aldı.

#Gemlik TSO #GTSO
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