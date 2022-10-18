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Gemlik TSO’da yeni dönem
İş Dünyası 18.10.2022, 00:14
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) seçimleri tamamlandı. Hasan Yıldırım ve Hasan Hamamoğlu’nun listelerinin yarıştığı seçimin sonucunda yeni Başkan Hamamoğlu oldu. GTSO seçimlerinde 27 üye oy kullandı. Mevcut Başkan Paşa Ağdemir’in, Hasan Yıldırım adına çekilmesinin ardından, Hasan Yıldırım ve Hasan Hamamoğlu’nun listeleri yarıştı. 14 üyenin oyunu alan Hasan Hamamoğlu GTSO’nun yeni Başkanı oldu. Hamamoğlu’nun listesinde Hasan Kaşıkçı, Alpaslan Eker, Fatih Ayvaz, Nihat Balkan, Mehmet Akın ve Erkan Kavlak yer aldı.
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