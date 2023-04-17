Firmalara yeşil dönüşüm rehberliği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi (EVM), firmala­rın enerji verimliliği ve rekabetçiliğine dönük çalışmalarını sürdürüyor. Bur­sa’da otomotiv sektöründe faaliyet gös­teren bir firmanın detaylı enerji etüt çalışmasını yapan merkez, firmanın 10 milyon TL tasarruf etmesini sağladı.

BTSO EVM etüt, eğitim, ölçüm, danış­manlık ve enerji yönetim sistemi hizmet­leriyle iş dünyasının rekabetçiliğini artırmaya ve firmaları sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için desteklemeye devam ediyor. Kuruluşundan bu yana farklı şehirlerde onlarca işletmeye yöne­lik enerji verimlilik etütleri yapan BTSO EVM, Bursa’da otomotiv sektöründe faa­liyet gösteren bir fabrikaya yönelik ça­lışma gerçekleştirdi. Yapılan tetkiklerde fabrikanın tüm enerji tüketen ekipman­ları tek tek incelendi.

Sadece basınçlı hava hattında 67 kaçak nokta belirlendi. Yapılan detaylı etüt çalışmaları sonucunda toplam do­ğalgaz kazanç miktarı 1 milyon 186 bin 517 kWh ve toplam elektrik kazanç mik­tarı ise 2 milyon 161 bin 207 kWh olarak hesaplandı.

Engellenen karbondioksit salımı yıllık 1.320 ton olurken, toplam tasarruf mik­tarı ise yıllık 10 milyon 36 bin TL olarak tespit edildi.