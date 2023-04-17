Firmalara yeşil dönüşüm rehberliği
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi (EVM), firmaların enerji verimliliği ve rekabetçiliğine dönük çalışmalarını sürdürüyor. Bursa’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın detaylı enerji etüt çalışmasını yapan merkez, firmanın 10 milyon TL tasarruf etmesini sağladı.
BTSO EVM etüt, eğitim, ölçüm, danışmanlık ve enerji yönetim sistemi hizmetleriyle iş dünyasının rekabetçiliğini artırmaya ve firmaları sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için desteklemeye devam ediyor. Kuruluşundan bu yana farklı şehirlerde onlarca işletmeye yönelik enerji verimlilik etütleri yapan BTSO EVM, Bursa’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikaya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan tetkiklerde fabrikanın tüm enerji tüketen ekipmanları tek tek incelendi.
Sadece basınçlı hava hattında 67 kaçak nokta belirlendi. Yapılan detaylı etüt çalışmaları sonucunda toplam doğalgaz kazanç miktarı 1 milyon 186 bin 517 kWh ve toplam elektrik kazanç miktarı ise 2 milyon 161 bin 207 kWh olarak hesaplandı.
Engellenen karbondioksit salımı yıllık 1.320 ton olurken, toplam tasarruf miktarı ise yıllık 10 milyon 36 bin TL olarak tespit edildi.