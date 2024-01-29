Feridun Malcıoğlu vefat etti

BTSO Meclis Başkanlığı görevini 2 dönem üstlenen ve Malcılar Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Feridun Şevket Malcıoğlu, 91 yaşında vefat etti.

Feridun Şevket Malcıoğlu kimdir?

1933 Bursa doğumlu olan Feridun Şevket Malcıoğlu, Atatürk İlkokulu’nu ve Bursa Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1955’te havlu dokuma ve kumaş boya apre fabrikalarının kuruluşunu gerçekleştirdi. 1963’te Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Medisi’ne seçildi, 1969-1978 ve 1981-1984 yılları arasında birkaç dönem üst üste Meclis başkanı seçildi. 1974 – 1979 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yönetim kurulunda sayman üye olarak görev yaptı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmesinde ve İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş hazırlıklarında katkısı oldu. Malcılar Tekstil’in yönetim kurulu başkanlığını yapan Malcıoğlu, 1997’de bu görevi oğlu Mete Malcıoğlu’na devretti.