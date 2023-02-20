Esnaflardan deprem bölgesine 104 konteyner bağışı

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Baş­kanlar Kurulu, acil olarak top­landı. 104 odanın başkan ve temsilcisinin katıldığı toplantıda, depremzede­lerin geçici barınması için 104 konteynerin ba­ğışlanması kararı çıktı.

Başkanlar Kurulu top­lantısında ayrıca BESOB Eğitim Sağlık Vakfı’nın daha aktif şekilde kulla­nılması ile BESOB Arama Kurtarma Ekibi’nin ve BESOB Kriz Masası oluşturulması, oy birliği ile kabul edildi.

Alınan kararlara yönelik çalış­maların ivedilikle başlatılacağını belirten BESOB Başkanı Fah­rettin Bilgit, “Oluşturu­lan eylem planı çer­çevesinde depremzede va­tandaşlarımı­zın yaralarına merhem ol­mak için va­kit kaybetme­den esnaf teşkilatı olarak harekete geçile­cek. Biz üzerimize düşen ne varsa yap­maya her zaman hazı­rız” dedi.

“Tüm ülke olarak zor bir dö­nemden geçiyoruz” diyen Fahret­tin Bilgit, şöyle devam etti:

“Barınma önemli bir ihti­yaç ve biz de BESOB çatısı altındaki 104 oda olarak afet bölgesindeki illerde uy­gun görülen yerlere veril­mek üzere oy birliğiyle 104 konteyner bağışlama karar aldık. Bugüne kadar esnaf teşkilatından bireysel çalış­malar hariç iki TIR yardımı gönderdik. Bunlar arasında 3 bin adet ısıtıcı, bin 200 adet taşınabilir şarj cihazı, bin adet elektrikli battaniye, 250 adet su ısı­tıcı ve bin şarj cihazını da var. Yine aynı şekilde şuana kadar çalışma­larda kullanılmak üzere hilti, ısınmada kullanılmak üzere 600 soba da var depremzede­lere gönderdiği­miz. Bursa’dan deprem bölge­sine üç ayrı se­ferde 760 bin adet ekmek gönderdik. Beni arayıp ‘başkanım bize görev ver, oraya gi­dip çalışalım’ diyenle­rin sayısını hatırlamıyorum.”