Esnaflardan deprem bölgesine 104 konteyner bağışı
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanlar Kurulu, acil olarak toplandı. 104 odanın başkan ve temsilcisinin katıldığı toplantıda, depremzedelerin geçici barınması için 104 konteynerin bağışlanması kararı çıktı.
Başkanlar Kurulu toplantısında ayrıca BESOB Eğitim Sağlık Vakfı’nın daha aktif şekilde kullanılması ile BESOB Arama Kurtarma Ekibi’nin ve BESOB Kriz Masası oluşturulması, oy birliği ile kabul edildi.
Alınan kararlara yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılacağını belirten BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “Oluşturulan eylem planı çerçevesinde depremzede vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için vakit kaybetmeden esnaf teşkilatı olarak harekete geçilecek. Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya her zaman hazırız” dedi.
“Tüm ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz” diyen Fahrettin Bilgit, şöyle devam etti:
“Barınma önemli bir ihtiyaç ve biz de BESOB çatısı altındaki 104 oda olarak afet bölgesindeki illerde uygun görülen yerlere verilmek üzere oy birliğiyle 104 konteyner bağışlama karar aldık. Bugüne kadar esnaf teşkilatından bireysel çalışmalar hariç iki TIR yardımı gönderdik. Bunlar arasında 3 bin adet ısıtıcı, bin 200 adet taşınabilir şarj cihazı, bin adet elektrikli battaniye, 250 adet su ısıtıcı ve bin şarj cihazını da var. Yine aynı şekilde şuana kadar çalışmalarda kullanılmak üzere hilti, ısınmada kullanılmak üzere 600 soba da var depremzedelere gönderdiğimiz. Bursa’dan deprem bölgesine üç ayrı seferde 760 bin adet ekmek gönderdik. Beni arayıp ‘başkanım bize görev ver, oraya gidip çalışalım’ diyenlerin sayısını hatırlamıyorum.”