Enflasyon muhasebesi eğitimine büyük ilgi

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, iş dünyası için en önemli stres kaynağının enflasyon olduğuna dikkati çekerken, “Ülke olarak enflasyonla mücadeleyi mutlaka kazanmamız gerekiyor. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneye çekme hedefine ilerlerken, ekonomik aktivitenin de devam etmesi büyük önem taşıyor” dedi. Enflasyonun finansal verilerde de bozulmalara yol açtığını kaydeden Batmaz, bunun giderilmesi hedefiyle enflasyon düzeltmesi uygulamasının yeniden gündeme geldiğini ifade etti.

Bursa YMM Odası Başkanı İhsan Akar da, yüksek enflasyonlu ekonomilerde tarihi maliyet esasına dayalı muhasebe sistemlerinden elde edilen finansal tablolardaki bilgilerin işletmelerin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçeğe uygun olarak yansıtmadığını ifade etti.