Enerji sektörünün yol haritası belirlendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) stratejik sektörleri ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirdiği ‘Sektörel Konseyler’ yeni dönem çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BTSO Enerji Konseyi’nin Strateji Arama Çalıştayı, sektör paydaşlarının katılımıyla Bursa Business School’da (BBS) düzenlendi. Strateji Arama Çalıştayı’nda, enerji sektörünün yol haritasını belirlemek üzere sürdürülebilirlik, markalaşma, yönetişim ve dijitalleşme başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.

Gürses: “Ortak akıl harekete geçecek”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses, “Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü enerji güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır. Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12’ncisi ve Avrupa 5’incisi konumunda. Burada ortak aklı harekete geçirerek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, firmalarımızın daha güçlü bir yapıya kavuşmasına imkan sağlarken, enerji arz güvenliği ile birlikte çevresel sürdürülebilirliği ve ülkemizin enerji bağımsızlığını artıracak çalışmaları da destekleyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Dağlıoğlu: “Enerjide devinimi yakalamak gerekiyor”

Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, “Sektörel sorunlarımızı taraflarla tartıştık. İzin talep eden ve izin veren kısımları “yönetişim” başlığı altında konuştuk. Ayrıca yeşil dönüşümle beraber yeşil organize sanayi bölgelerinin kurulması, sınırda karbon vergisi, yeşil mutabakata uyum gibi birçok konu var.

Bu konuları da “markalaşma” ve “sürdürülebirlik” başlıklarında ele aldık.

Diğer yandan dünyada teknoloji çok hızlı gelişiyor. Enerji sektörü de bu değişimden etkilenen en önemli sektörlerden biri. Dijitalleşmeyle beraber enerji sektöründeki devinimi yakalamamız gerekiyor.

Çalıştayımızın sonucundaki çıktıları da bu başlıklar altında değerlendireceğiz. Enerji zirvesini de en kısa zamanda yapmak istiyoruz” dedi.

Annaç: “İlk güneş paneli üretim tesisi”

TEKNOSAB’daki yatırımlarından bahseden BTSO Enerji Konseyi Üyesi Ömer Annaç, “Orhan Annaç ve Ömer Annaç tarafından 1995 yılında kurulan DAYLAND Grup firmalarından olan ANR Enerji olarak yeni yatırımımız olan ve Bursa’nın ilk güneş paneli üretim tesisini faaliyete geçirmeye hazırlanıyoruz. TEKNOSAB’ta 15.611 m2 kapalı alan 5.000 m2 açık alanda olmak üzere yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak tesis 2024 yılının Haziran ayında hizmete geçecek. Fabrikamız üretime geçtiğinde yıllık 720.000 adet panel üretimi yapacak” dedi.