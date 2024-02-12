En hızlı büyüyen firmalar açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde, şirketlerin 2019-2021 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı.

27 farklı ilden ve 35 ayrı sektörden şirketler bulunduğu listede Bursa’dan 2 firma yer aldı. "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni"nde Pimecco Mühendislik Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 17’inci sırada kendisine yer bulurken, Lima Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ise 100’üncü oldu.

21 şirket e-ticaret üzerinden satış yapıyor

En hızlı büyüyen 100 şirketin 2019-2021 döneminde nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 8 katı oldu. En hızlı büyüyen 100 şirketten 71’i 76 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Şirketlerde internet sitesi ve sosyal medya kullanımı da yaygın. 21 şirket, dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden satış yapıyor. Şirketlerin yaş ortalaması 13,2 yıl. Şirketlerin kuruluş yılı 1987 ile 2018 arasında değişiyor. CEO’ların yaş ortalaması ise 46. CEO’su 35 yaşın altında olan 7 şirket yer alıyor. 100 şirket arasında 5 şirket kadınlar tarafından yönetiliyor.