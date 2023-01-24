E-ticaret ve e-ihracat ekosistemi buluştu
E-ticaret ve e-ihracat ekosisteminin önemli paydaşları Bursa’da bir araya geldi. Bursa ve çevre illerden katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte önemli işbirlikleri doğdu.
Etkinlikte sektörün birbirinden değerli isimleri konuşmalarını yaptılar. Açılış konuşmasında Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, temsil ettikleri 85 bin işletme olduğunu ifade etti, iş hayatında network sahibi olmanın öneminden bahsetti ve Yunus Emre’nin “gelin tanış olalım işi kolay kılalım” sözleri ile konuşmasını tamamladı.
MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, TÜRKONFED tarafından ülkemizin kalkınması ve küresel rekabet için 3d olarak tanımladıkları dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün temelini dijitalleşme alanındaki başarılı çalışmalar belirleyecektir diyerek başladığı sözlerini, öreceğimiz dijital ağların kalkınmadaki ve küresel rekabette güçlenmemiz açısından önemine vurgu yaparak sürdürdü. Kaya, TÜRKONFED’in dijital Anadolu projesi hakkında da bilgi verdi.
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Aralık 2022