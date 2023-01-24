E-ticaret ve e-ihracat ekosistemi buluştu

Etkinlikte sektörün birbirinden değerli isimleri ko­nuşmalarını yaptılar. Açılış konuşmasında Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, temsil ettikleri 85 bin işletme olduğunu ifade etti, iş hayatında network sahibi olmanın öneminden bahsetti ve Yunus Emre’nin “gelin tanış olalım işi ko­lay kılalım” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, TÜRKONFED tarafından ülkemizin kalkınması ve küre­sel rekabet için 3d olarak tanımladıkları dijital dönü­şüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün teme­lini dijitalleşme alanındaki başarılı çalışmalar belirleyecektir diyerek başladığı sözlerini, öreceğimiz dijital ağların kalkınmadaki ve küresel rekabette güç­lenmemiz açısından önemine vurgu yaparak sür­dürdü. Kaya, TÜRKONFED’in dijital Anadolu projesi hakkında da bilgi verdi.