Dr. Özkul’un hayat yolculuğu kitaplaştırıldı

Bursa’nın öncü sağlık kuruluşlarından Özel Hayat Hastanesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul’un 72 yıllık yaşam yolculuğunda hekimlik, işletmecilik ve sosyal alanlarda edindiği tecrübeleri genç nesillere aktarmak amacıyla Dr. Murat Kuter tarafından kaleme alınan “Sağlığa ve Topluma Adanmış Bir Ömür - Dr. Ahmet Özkul” kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

İnsanın kendi kitabını hazırlamasının zor bir çalışma olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ahmet Özkul, “72 yıllık hayat yolculuğumun bir özeti niteliğindeki kitabımı sizlere takdim etmenin mutluluğunu, gururunu ve hazzını yaşıyorum. ‘Söz uçar, yazı kalır’ derler. Bu kitapla Anadolu’nun bereketli topraklarından çıkıp, hekimlik gibi kutsal bir meslek sahibi olabilmenin yanı sıra, girişimcilik yönünün de değerlendirilip, bir iş insanı, bir sağlık grubu kurucusu ve işletmecisi olunabileceğini genç nesillere aktarmak istedim. Bu anlayışla, yaşam boyu edindiğim tecrübelerden çıkardığım bazı dersleri, değerlendirmek isteyenler için bir kitapta toplamanın gerekli olduğuna karar verdim”