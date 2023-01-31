DOSABSİAD 36’ncı yaşını kutluyor
Mustafa Karaer öncülüğünde bölgedeki sanayicileri ve iş adamlarını bir çatı altında toplamak hedefiyle 29 Ocak 1987 tarihinde Demirtaş Sanayiciler Derneği (DSD) adıyla ve 9 kurucu üye ile faaliyetlerine başlayan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği 36 yaşında. Üyeleri arasındaki dayanışmayı sağlayıp daha da kuvvetlendirmenin yanı sıra, bölgede yer alan firmaların ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına hızlı çözümler üretmek, daha iyi koşullarda faaliyet gösterebilmelerini sağlamak, ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulan DOSABSİAD, çeyrek asrı aşkın tecrübesi ve birikimiyle Bursa ekonomisinin en önemli dinamikleri arasında yer alıyor.
Çevikel: Sinerjimiz çok daha güçlü
Derneğin 36’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “DOSABSİAD ailesi olarak şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sağlamak için çıktığımız yolda 36 yılı geride bıraktık. Her dönemde üretim ısrarından vazgeçmeyen iş insanlarımız ile birlikte oluşturduğumuz sinerji, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması adına bugün çok daha güçlü. Bölgemizin gelirinin yükselmesine katkıda bulunan her bir üyemize teşekkür ediyorum.
Rol model çalışmalarımızla hep birlikte DOSABSİAD’ın gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.
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Aralık 2022