DOSABSİAD 36’ncı yaşını kutluyor

Mustafa Karaer öncülüğünde bölgedeki sanayicileri ve iş adamlarını bir çatı altında topla­mak hedefiyle 29 Ocak 1987 ta­rihinde Demirtaş Sanayiciler Derneği (DSD) adıyla ve 9 ku­rucu üye ile faaliyetlerine başlayan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İn­sanları Derneği 36 yaşında. Üyeleri arasındaki dayanış­mayı sağlayıp daha da kuvvet­lendirmenin yanı sıra, bölgede yer alan firmaların ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına hızlı çözüm­ler üretmek, daha iyi koşullarda faaliyet gösterebilmelerini sağlamak, ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerini ge­liştirmek amacıyla kurulan DOSAB­SİAD, çeyrek asrı aşkın tecrübesi ve birikimiyle Bursa ekonomisinin en önemli dinamikleri arasında yer alıyor.

Çevikel: Sinerjimiz çok daha güçlü

Derneğin 36’ıncı kuruluş yıl dö­nümü nedeniyle bir mesaj yayınla­yan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “DOSAB­SİAD ailesi olarak şehrimizin ve ül­kemizin ekonomik kalkınma yolculuğuna katkı sağlamak için çıktığımız yolda 36 yılı geride bırak­tık. Her dönemde üretim ısrarından vazgeçmeyen iş insanlarımız ile bir­likte oluşturduğumuz sinerji, ülke­mizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması adına bugün çok daha güçlü. Bölgemizin gelirinin yükselmesine kat­kıda bulunan her bir üyemize teşekkür ediyorum.

Rol model çalışmalarımızla hep bir­likte DOSABSİAD’ın gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.