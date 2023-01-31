DOSAB ve Kırklareli OSB kardeş oldu
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ile kardeş OSB oldu. İki bölge arasındaki Kardeş OSB Protokolü 25 Ocak 2023 Çarşamba günü Kırklareli’nde düzenlenen “Şehirler Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor” programı kapsamında imzalandı.
Kırklareli Valisi ve Kırklareli OSB Başkanı Birol Ekici’nin ev sahipliğini yaptığı Kırklareli-Bursa Sanayicileri Buluşmasına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, Başkan Vekili Levent Eski, DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı’nın yanı sıra BTSO temsilcileri de katıldı.
Bursa ve Kırklareli’nin ortak yönleri var
Bursa heyeti önce Kırklareli Valisi Birol Ekici’yi makamında ziyaret etti. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesince Kırklareli OSB’de bir tekstil firmasında düzenlenen “Şehirler Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor” programına geçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iki şehrin tecrübelerini buluşturmak ve kaynaştırmak amacıyla Kırklareli’nde bir araya geldiklerini ifade etti. Aktaş, “Çok çalışmalı, çok gayret etmeli, çok koşturmalıyız “ dedi.
Toplantıda DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy da bölge ile ilgili bilgiler verdi. DOSAB’ın deneyim ve tecrübelerinin Kırklareli OSB ile paylaşılacağını belirten Özsoy, “Ülkemizin en çağdaş OSB’lerinden birisini yaratırken elbette bizler de çok çalıştık ve önemli yatırımlara imza attık. DOSAB’ın aynı zamanda konusunda uzman ve tecrübeli bir kadrosu mevcuttur. Deneyim paylaşımı Kırklareli’ndeki sanayi için kaynakların etkin ve verimli kullanımını dolayısıyla maliyet avantajını getirecektir” dedi.
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