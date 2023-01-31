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DOSAB ve Kırklareli OSB kardeş oldu

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi ile kardeş OSB oldu. İki bölge arasındaki Kardeş OSB Protokolü 25 Ocak 2023 Çarşamba günü Kırklareli’nde düzenlenen “Şehirler Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor” programı kapsamında imzalandı.

İş Dünyası 31.01.2023, 00:15
DOSAB ve Kırklareli OSB kardeş oldu

Kırklareli Valisi ve Kırk­lareli OSB Başkanı Birol Ekici’nin ev sahipliğini yaptığı Kırklareli-Bursa Sa­nayicileri Buluşmasına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, Baş­kan Vekili Levent Eski, DOSAB Bölge Müdürü Ser­hat Şengül, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Mat­lı’nın yanı sıra BTSO tem­silcileri de katıldı.

Bursa ve Kırklareli’nin ortak yönleri var

Bursa heyeti önce Kırkla­reli Valisi Birol Ekici’yi ma­kamında ziyaret etti. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesince Kırklareli OSB’de bir tekstil firma­sında düzenlenen “Şehir­ler Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor” programına geçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iki şehrin tecrübe­lerini buluşturmak ve kay­naştırmak amacıyla Kırklareli’nde bir araya gel­diklerini ifade etti. Aktaş, “Çok çalışmalı, çok gayret etmeli, çok koşturmalıyız “ dedi.

Toplantıda DOSAB Yöne­tim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy da bölge ile ilgili bil­giler verdi. DOSAB’ın dene­yim ve tecrübelerinin Kırklareli OSB ile paylaşıla­cağını belirten Özsoy, “Ül­kemizin en çağdaş OSB’lerinden birisini yara­tırken elbette bizler de çok çalıştık ve önemli yatırım­lara imza attık. DOSAB’ın aynı zamanda konusunda uzman ve tecrübeli bir kad­rosu mevcuttur. Deneyim paylaşımı Kırklareli’ndeki sanayi için kaynakların etkin ve verimli kullanı­mını dolayısıyla maliyet avantajını getirecektir” dedi.

#DOSAB #Kırklareli OSB
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