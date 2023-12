DOSAB Otomotiv ve Yan Sanayi Kümesi faaliyetlerine başladı

Faaliyetler kapsamında ilk olarak Kaizen Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim sonrasında küme firmaları ile ihtiyaçları ve aktif olmak istedikleri pazarlar hakkında fikir alışverişi yapılmak amaçlı proje toplantısı yapıldı.

Bireysel farkındalık, farklılık yönetimi, zaman ve stres yönetimi, bireysel karar alma, problem tanımlama ve çözme, kendi kendine motivasyon, başkalarını motive etme ve etkileme, yetki devri, koçluk ve liderlik becerileri, hedef ve vizyon belirleme, grup dinamikleri ve grup kararları alma, çatışma yönetimi, güç verme ve güç yönetimi, stratejik planlama ve organizasyon konularının masaya yatırıldığı eğitim tam not aldı. Eğitim NMT firmasından Suzan Gültekin tarafından verildi.

DOSAB Otomotiv ve Yan Sanayi Kümelenmesi-2 firmaları şöyle: Omtec Otomotiv A.Ş., Erkalıp Makina Metal Eşya San. A.Ş., A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. A.Ş., Teknocast Alüminyum ve Metal Sanayi Ltd. Şti., B Plas Bursa Plastik A.Ş., Hüner Kriko ve Yedek Parça Ltd. Şti., F.S.S. Fren Sistemleri San. Tic. Ltd .Şti., Şahinkul Makina ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş., Pas Otomotiv Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş., Elatek Kauçuk Sanayi Tic. A.Ş., Teknik Malzeme Tic. ve San. A.Ş., Floteks Plastik San. ve Tic. A.Ş., Orven Kauçuk Makina Yedek Parça Turizm San. ve Tic. A.Ş.