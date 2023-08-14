DOSAB, haberleşme projesi yatırımına başladı

DOSAB Haberleşme Projesi bir OSB tarafından kurulacak bir haberleşme altyapısı üzerinden tele­fon, internet, metro ethernet, güven­lik duvarı, endüstriyel bulut, veri merkezi hizmetleri vb. hizmetlerin farklı operatörlerden toplu ve yedekli olarak alınarak katılımcı firmalara hem yüksek hizmet kalitesi ile hem de daha ekonomik koşullarda sunul­masını sağlayacak.

İki etap halinde tamamlanacak projede ilk etap, DOSAB’ın kendi fi­ber optik alt yapısının kurulmasını, telekomünikasyon ve siber güvenlik hizmetlerini içeriyor. İkinci etap ise veri merkezi yatırımından olu­şuyor. İlk etap yatırımı 2024 yılının ilk yarısında tamamlanıp hizmete alınacak.

DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül, projenin DOSAB’ın örnek ve öncü yatırımlarından birisi olaca­ğını belirtti. Şengül, “Katılımcılarımı­zın yüzde 72’si DOSAB’ın alternatif bir haberleşme altyapısı kurması durumunda hizmet alabileceğini be­lirtti. Bizim vereceğimiz uygun fiyatlı ve kaliteli bir hizmet ile bunu daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyo­rum. Kuracağımız fiber optik altyapı üzerinden telefon ve internet hizmetlerinin dışında, DDoS atak önleme, güvenlik duvarı, 5651 Log Yönetimi, DaaS/VDI, endüstriyel bulut, veri merkezi, yangın ihbar sistemi vb. hiz­metlerin de eklenebileceği esnek bir yapıya kavuşacağız” dedi.