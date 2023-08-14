DOSAB, haberleşme projesi yatırımına başladı
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi katılımcı firmalarına sunduğu hizmet standardını yukarıya taşıyacak bir projeyi daha hayata geçiriyor.
DOSAB Haberleşme Projesi bir OSB tarafından kurulacak bir haberleşme altyapısı üzerinden telefon, internet, metro ethernet, güvenlik duvarı, endüstriyel bulut, veri merkezi hizmetleri vb. hizmetlerin farklı operatörlerden toplu ve yedekli olarak alınarak katılımcı firmalara hem yüksek hizmet kalitesi ile hem de daha ekonomik koşullarda sunulmasını sağlayacak.
İki etap halinde tamamlanacak projede ilk etap, DOSAB’ın kendi fiber optik alt yapısının kurulmasını, telekomünikasyon ve siber güvenlik hizmetlerini içeriyor. İkinci etap ise veri merkezi yatırımından oluşuyor. İlk etap yatırımı 2024 yılının ilk yarısında tamamlanıp hizmete alınacak.
DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül, projenin DOSAB’ın örnek ve öncü yatırımlarından birisi olacağını belirtti. Şengül, “Katılımcılarımızın yüzde 72’si DOSAB’ın alternatif bir haberleşme altyapısı kurması durumunda hizmet alabileceğini belirtti. Bizim vereceğimiz uygun fiyatlı ve kaliteli bir hizmet ile bunu daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum. Kuracağımız fiber optik altyapı üzerinden telefon ve internet hizmetlerinin dışında, DDoS atak önleme, güvenlik duvarı, 5651 Log Yönetimi, DaaS/VDI, endüstriyel bulut, veri merkezi, yangın ihbar sistemi vb. hizmetlerin de eklenebileceği esnek bir yapıya kavuşacağız” dedi.