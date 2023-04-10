Depreme bor çözümü

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı, inşaat zeminlerinde sıvılaşma potansiyelini ortadan kaldırılmasında kullanılacak zemin iyileştirme malzemesi geliştirdi.

Deprem riskine karşı binaların ve zeminin daha güçlü olmasını sağlayacak Bor kökenli bir enjeksiyon malzemesi geliştirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Eyübhan Avcı, “Ürünün en büyük avantajı mevcut yapıların zemininde kullanılabilecek olmasıdır’ dedi.