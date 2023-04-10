banner34

banner6

Son Dakika

Depreme bor çözümü

İş Dünyası 10.04.2023, 23:13
Depreme bor çözümü

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı, inşaat zeminlerinde sıvılaşma potansiyelini ortadan kaldırılmasında kullanılacak zemin iyileştirme malzemesi geliştirdi.

Deprem riskine karşı binaların ve zeminin daha güçlü olmasını sağlayacak Bor kökenli bir enjeksiyon malzemesi geliştirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Eyübhan Avcı, “Ürünün en büyük avantajı mevcut yapıların zemininde kullanılabilecek olmasıdır’ dedi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18