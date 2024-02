Deprem izolatörü seminerine yoğun ilgi

Depreme dayanıklı yapılaşmanın yeni nesil çözümlerinden biri olan sismik izolasyonunun tüm yönleriyle ele alındığı seminerde konuşan İMSİAD Başkanı Şeref Demir, Türkiye’de yaklaşık 6.8 milyon riskli yapının ve ülke nüfusunun yüzde 75’inin deprem bölgesinde yaşadığını hatırlatarak, “Deprem gerçeği ile yüzleşmek zorundayız. Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız deprem felaketlerinin 1. yılında depreme dayanıklı konutları yapma gerçekliğini maalesef acı bir şekilde bir kez daha tecrübe ettik” dedi.

Sağlıklı ve dayanıklı konutlar üretmek için riskli yapıları dönüştürmenin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Şeref Demir, “Buna çözüm üretmenin şu an en revaçta olanı deprem yalıtımları, deprem izolatörleri olarak karşımızda duruyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde deprem izolatörleri maalesef ülkemizde fazla yaygın değil. Bu konuyu var olduğumuz her platformda gündeme getiriyoruz. Deprem izolatörlerini konutlarda kullanılarak can ve mal kayıplarını en aza indirgememiz gerekiyor” diye konuştu.

Bursa’daki bina risk değerlendirmesi

Seminerde, Teknolojik İzolatör Sistemleri Genel Müdürü Uğurcan Özçamur, Türkiye’nin sürtünmeli sarkaç tipi deprem izolatörü üreten ilk ve tek firma olduklarını söyleyerek, deprem yalıtımı ve depreme dayanıklı tasarım seçenekleri hakkında yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi verdi. Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ise Bursa deprem haritası ve aktif faylar hakkındaki bilgi paylaşımından sonra Bursa’daki bina risk değerlendirmelerini paylaştı. Son olarak Başkent Üniversitesi’nden Dr. Kaan Kaatsız da sismik ar-ge teknolojileri hakkında tecrübelerini izleyenlere aktardı.