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DEMSİAD’da Alptekin Şahintürk güven tazeledi
İş Dünyası 02.10.2023, 19:17
Doğalgaz Enerji Mekanik Mühendisliği Sanayici İşadamları Derneği (DEMSİAD) 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul sonucunda mevcut Başkan Alptekin Şahintürk ve yeni yönetim, oy birliği ile göre-vini sürdürmeye devam edecek. Düzenlenen genel kurul hakkında konuşan DEMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Şahintürk, “Bir önceki dönemimizde DEMSİAD yönetimi olarak çalışmalarımızla ses getirdiğimize inanıyorum. Burada yönetim kurulunu oluşturan arkadaşlarımın çok ciddi emekleri var. Tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum” dedi.
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