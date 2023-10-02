DEMSİAD’da Alptekin Şahintürk güven tazeledi

Doğalgaz Enerji Meka­nik Mühendisliği Sanayici İşadam­ları Derneği (DEM­SİAD) 2023 Yılı Olağan Ge­nel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul sonucunda mevcut Başkan Alptekin Şahintürk ve yeni yönetim, oy birliği ile göre-vini sürdürmeye devam edecek. Düzenlenen genel kurul hakkında konuşan DEMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Şahin­türk, “Bir önceki dönemi­mizde DEMSİAD yönetimi olarak çalışmalarımızla ses getirdiğimize inanıyorum. Burada yönetim kurulunu oluşturan arkadaşlarımın çok ciddi emekleri var. Tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum” dedi.