Demir: “İnşaat sektörü sıkıntılı bir süreçten geçiyor”

İnşaat sektörünün dünyada yaşanan resesyondan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, “Sektörümüz tüm dünyada yaşanan resesyondan dolayı sıkıntılı bir süreçten geçiyor ancak Bursamızın ve siz değerli üyelerimizin tecrübeleri ile bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz.

Bunun için de, 6,7 milyon riskli yapının olduğu ülkemizde büyük projelere birlikte girmemiz ve halka arz gibi finansal seçenekleri birlikte masaya yatırmamız gerekiyor” dedi.