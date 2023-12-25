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Demir: “İnşaat sektörü dijital çağa ayak uydurmalı”
İnşaat sektörünün büyük bir değişimin arifesinde olduğunu belirten İMSİAD Başkanı Şeref Demir, firmaların veri ve yapay zeka çağına ayak uydurması gerektiğine dikkat çekti.
İş Dünyası 25.12.2023, 16:15
İnşaat sektörünün yeni nesil sürdürülebilir altyapı üzerine projelerini inşa etmesinin önemini vurgulayan İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “Sektör veri alanında uzmanlık kazanmalı, inşaat şirketleri veri bilimi, yapay zekâ ve teknoloji şirketleri gibi geleneksel olmayan kaynaklardan gelecek yeteneklerin yanı sıra sektör içerisinde inovasyonun cezbettiği çalışanların katkıları ile çağa ayak uydurmalıdır. Büyük bir dönüşümden geçecek olan inşaat sektörü, geleneksel olarak sahada yapılan işlerin çoğu fabrikalara ve tasarım ofislerine taşınacaktır” dedi.
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