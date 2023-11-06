Demir çelik sektörü zorda

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve 2023 yılı mottosu “Özümüzde Değerler Gözümüzde Gelecek Var” olan toplantıda Tosyalı Holding’in Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce iş ortağı katıldı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, soba borusu üreticiliğinden başlayan aile serüvenlerini nasıl dünya devi haline getirdiklerini, yatırımlarını ve sektörün geleceğine dair projeksiyonunu bir sunumla katılımcılara anlattı. Demir çelik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, özellikle demir çelik sektörünün pandemiden sonra ülkeler tarafından korumacılık politikasından dolayı olumsuz etkilendiğinden bahsetti.

Avrupa Birliği ile ABD’deki ekonomik durgunluğun ve enflasyonist sıkıntının beklenenden uzun sürmesinin Türkiye’ye de olumsuz etkilerinden bahseden Tosyalı, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya hükümetlerinin uygulamış olduğu olağanüstü teşviklerin sektörü zorladığının altını çizdi. Demir çelik sektörün en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya, İtalya, İsrail, Romanya ve ABD olduğunun bilgisini veren Tosyalı, sektörün ihracatının yıl bazında yüzde 31 azaldığını belirtti.

Aras, “Tosyalı ailesini tebrik ederim”

Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye’nin önde gelen demir çelik tüketicilerini bir araya getiren Tosyalı Holding’in organize etmiş olduğu bir toplantı için Antalya’daydım. 30 yıldır yapıla gelen bu organizasyonun son 5 yılında davetliydim ama ilk kez bu yıl gitme fırsatını yakaladım. Organizasyon klasik bayi toplantısından çok uzak, hatta daha ziyade sempozyum şeklinde gerçekleşti. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odaları başkanlarından tutunuz da ünlü ekonomist Şant Manukyan’ın “Dünya ekonomisi nereye gidiyor?” sunumuna kadar. Oradan da demir ve demir dışı metallerin geleceğine kadar her türlü önemli konudaki konuşmacıları katılımcılar izleme fırsatı buldu” dedi.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda iş ortağının katılığı toplantıya daha önceden katılmamış olmasının eksikliğini hissettiğini ifade eden Aras, “Ülkemizin dört bir yanından kamyon kasası üreticisinden tutun da metalden elektrik direği üreticisine, çatıcısına, kutu profilinden inşaat demirine, ince telden filmaşin’e kadar her türlü üretici ve tüketiciyi bir arada görerek sektörümün sadece rafçılardan ibaret olmadığını da bizzat yaşayarak gördüm. Tosyalı ailesi başta olmak üzere, organizasyonu yapan şirket yetkililerine, ayrıca amcalardan yeğenlere ve başta Fuat Tosyalı olmak üzere misafirler ile birebir ilgilenerek ellerinden gelenin en iyisini yapan herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yedik, içtik, eğlendik, bilgilendirildik ve başta renkli, keyifli ve mütevazi kişiliği ile Fuat Tosyalı olmak üzere o kadar çok güzel insanlarla tanıştık ki anlatamam” şeklinde konuştu.

Aras, “Bu arada Antalya Kemer’de ekim ayının son haftaları olmasına rağmen otelin tam kapasite çalışıyor olması, ülkemizin kuzeyindeki Ukrayna, Rusya savaşı ve güneyindeki İsrail, Filistin savaşına rağmen barışın ne kadar güzel ve kutsal bir şey olduğunu, her nefesin ne kadar değerli olduğunu düşündürdü” ifade etti.