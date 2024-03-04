Dağ bölgesi BUDSİAD’la kalkınacak

BUDSİAD’ın çalışmaları ve hedefleriyle ilgili düzenlenen Tanıtım ve İstişare Toplantısı, gerçekleştirildi. Toplantıya; Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Harmancık Kaymakamı Esma Atasever ile siyasi partilerin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasının temsilcileriyle BUDSİAD yöneticileri ve üyeleri katıldı. BUDSİAD Başkanı Recep Öztürk, yeni dönemde başta ekonomik konular olmak üzere dağ bölgesine ve şehrimize katma değer sağlayacak çalışmalar gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bu arada programda, BUDSİAD’ın üyelerine üyelik belgeleri verildi.